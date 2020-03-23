ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في روسيا إلى 438 وإجراءات لحماية المسنين

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، اليوم الاثنين، تسجيل 71 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع العدد الكلي للمصابين في روسيا إلى 438 شخصا.

وقال رئيس الوزراء الروسي إن 16 شخصا شفيوا بعد إصابتهم بالفيروس، فيما لا يزال 52 ألف شخص تحت المراقبة للتأكد مما إذا كانوا حاملين للفيروس.

هذا وقد أعلنت السلطات الروسية أمس الأحد تسجيل 61 إصابة جديدة بفيروس كورونا "COVID-19" في البلاد خلال يوم واحد، من بينها 54 حالة في العاصمة موسكو.

ووفقاً لموقع "روسيا اليوم"، لفت مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا إلى أن معظم المواطنين المرضى بهذا الفيروس زاروا خلال الأسبوعين الماضيين دولا تعتبر أحوالها الصحية سلبية في ظل تفشي الفيروس، مشددا على أن كل المصابين يخضعون للعزل الصحي في غرف خاصة، فيما تم وضع جميع الأشخاص الذين تواصلوا معهم تحت المراقبة الطبية.

العاصمة الروسية تعلن عن إجراء وقائي خاص بكبار السن

أعلن عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، اليوم الاثنين، عن إجراء خاص لفترة محددة لكبار السن الذين يعانون من أمراض مزمنة، ارتباطا بمنع انتشار فيروس كورونا.

وصرّح عمدة العاصمة الروسية أن سكان موسكو الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما والمصابين بأمراض مزمنة، ملزمون ابتداء من 26 مارس وحتى 14 أبريل، بسبب الفيروس التاجي، بالبقاء في الحجر الصحي في منازلهم.