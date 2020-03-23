بالفيديو..مصابون بكورونا ملقون على الأرض في إسبانيا

المصدر: البيان الإلكتروني

أظهرت لقطات مصورة مسربة من إحدى المستشفيات في اسبانيا وجود عشرات المرضى وهم يفترشون الأروقة وينامون على الأرض لعدم وجود أسرة كافية تستوعبهم.

وتعاني المستشفيات في إسبانيا بشدة جراء الأعداد المتزايدة بشكل كبير للمصابين بفيروس "كورونا" المستجد، لدرجة أنها لا تملك أسرة كافية لرعايتهم، وفقا لسكاي نيوز.

وباتت إسبانيا أكثر دولة تعاني من تفشي وباء كورونا بعد إيطاليا، حيث سجلت البلاد 394 حالة وفاة جديدة، مما جعل إجمالي عدد الوفيات، يرتفع إلى 1720 حالة.

وذكرت تقارير إعلامية أن "عدد الحالات المسجلة للإصابة بالبلاد ارتفع إلى 28572 من 24926 السبت.