أبخازيا الانفصالية تنتخب رئيساً جديداً

المصدر: (موسكو - أ.ف.ب)

أدلى الناخبون في جمهورية أبخازيا الانفصالية الجورجية الموالية لروسيا، أمس، بأصواتهم لانتخاب رئيس جديد، بعد تظاهرات للمعارضة أدت إلى إلغاء نتائج انتخابات سابقة.

وألغت المحكمة العليا الأبخازية في 10 يناير الماضي، نتائج انتخابات سبتمبر الرئاسية، التي فاز بها راوول خدجيمبا، وأمرت بإجراء انتخابات جديدة.

وبذلك لبت المحكمة العليا مطلب أحد أبرز المعارضين والمرشح الخاسر بانتخابات سبتمبر ألخاس كفيتسينيا، الذي طعن بنتائج الاستحقاق الأخير.

ووفق الأرقام الرسمية، حصل ألخاس كفيتسينيا على 46.17 في المئة من الأصوات، في الجولة الثانية من الانتخابات في سبتمبر، بينما حصل راوول خدجيمبا على 47.39 في المئة.

وأعقب قرار المحكمة العليا تظاهرات للمعارضة، قام خلالها المحتجون باقتحام مقر الإدارة الرئاسية. وأعلن خدجيمبا في 12 يناير، الاستقالة باسم الاستقرار، ولم يترشح للانتخابات الحالية.

ويتنافس في هذه الانتخابات ثلاثة مرشحين هم زعيم المعارضة أصلان بجانيا البالغ من العمر 56 عاماً، ووزير الداخلية السابق ليونيد دزاشبا 59 عاماً، ووزير الاقتصاد السابق أدغور أردزينبا 38 عاماً.

ويؤيد الثلاثة تعزيز الروابط مع روسيا.

ودعي نحو 128 ألف ناخب للإدلاء بأصواتهم في أبخازيا. ويفترض أن تصدر اللجنة الانتخابية أولى النتائج اليوم الاثنين.