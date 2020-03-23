بيونغيانغ تؤكد إشراف كيم على اختبار سلاح تكتيكي مطوَّر

المصدر: بيونغيانغ - د.ب.أ

كشفت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية، أمس، عن أن زعيم البلاد كيم جونغ أون أشرف بنفسه على اختبار سلاح تكتيكي موجَّه تم تطويره حديثاً، بعد يوم من إعلان كوريا الجنوبية أن الشمال أطلق ما يبدو أنه صاروخان من الصواريخ الباليستية القصيرة المدى.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن الزعيم كيم أشرف على تجربة الإطلاق، مضيفةً أنّ الإطلاق يهدف إلى إعادة إطلاع قيادات ضباط الجيش الشعبي الكوري على السمات التكتيكية وقوة نظام السلاح الجديد الذي سيتم تسليمه إلى وحدات الجيش.

وتابعت: «أثبت الإطلاق بوضوح دقة المقذوفات الموجهة وقوتها». وكانت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية قد أعلنت، أول من أمس، وفق وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أن الشمال قام بعمليات إطلاق من مناطق بالقرب من بلدة «سونتشون» الواقعة بإقليم «بيونغ آن» الشمالي، إذ حلّقت الصواريخ لمسافة 410 كيلومترات، ووصلت إلى ارتفاع 50 كيلومتراً.

وتعتبر التجربة هي الثالثة من نوعها لكوريا الشمالية هذا العام.