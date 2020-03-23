زلزال في زغرب يخلّف قتيلاً وعشرات الجرحى

المصدر: زغرب - أ.ف.ب

أدى زلزال ضرب أمس العاصمة الكرواتية زغرب، إلى مقتل فتى في الخامسة عشرة من العمر، فيما استقبلت المستشفيات عشرات المصابين.

وكان الزلزال بقوة 5.3 درجات ضرب زغرب صباح أمس، متسبباً في أضرار مادية كبيرة وحالات هلع. ووقع الزلزال الساعة 5.00 بتوقيت غرينتش، ما دفع العديد من سكان المدينة إلى النزول للشوارع.

ونقلت وكالة الأنباء الكرواتية، عن زاركو راسيتش مسؤول الطوارئ في زغرب، قوله: «تلقينا اتصالاً يتعلق بمبنى انهار وعثرنا على فتى غائب عن الوعي ولا شيء يدل على أنه على قيد الحياة»، موضحاً أن الفتى في الخامسة عشرة من العمر.

وأكد مركز الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن مركز الزلزال يقع على بعد سبعة كيلومترات إلى شمال العاصمة.

وفي أحياء وسط زغرب القديمة، انهارت واجهات بعض الأبنية، فيما قطعت الكهرباء عن أنحاء عديدة في المدينة. وتلا الهزة زلزال آخر بقوة خمس درجات.

وحضّت السلطات الكرواتية، السكان الذين فروا من منازلهم خوفاً من انهيارها إلى المحافظة على التباعد الاجتماعي للتقليل من خطر انتشار فيروس كورونا.