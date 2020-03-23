مقتل 27 من «طالبان» وإصابة 19 شمال أفغانستان

المصدر: (قندوز - د.ب.أ)

ذكر الجيش الأفغاني، أن قوات الدفاع والأمن الوطني قتلت 27 مسلحاً من حركة طالبان في إقليم قندوز شمال أفغانستان.

ونقلت قناة «طلوع نيوز» التلفزيونية، أمس، عن فيلق «بامير» 217 في بيان، أنّ قوات الأمن قتلت المسلحين، أثناء ردها على هجمات حركة طالبان في منطقتي خان آباد وداشت-أي-ارشي.

وأضاف البيان، أنّ عدداً كبيراً من مسلحي طالبان تجمعوا أيضاً في منطقة إمام صاحب، حيث كانوا يخططون لهجوم واسع ضد قوات الأمن.

وأضاف فيلق «بامير 217»، أن قائداً محلياً من حركة طالبان يدعى قاري حافظ، من بين هؤلاء الذين قُتلوا وأصيب 19 مسلحاً آخرين. ولم تعلق حركة طالبان على الهجمات حتى الآن.