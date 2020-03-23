5 علاجات محتملة

المصدر: إعداد- نهى حوّا

حتى الآن لا توجد أدوية معينة للعلاج من فيروس «كورونا» «كوفيد - 19»، لكن بعض الأدوية والعلاجات أثبتت فعاليتها في علاج مرض الفيروس التاجي، وفقاً لما ورد في صحيفة «تشاينا ديلي»، على لسان الكاتبة ما تشي هناك خمسة علاجات محتملة.

فافيبيرافير وهو دواء مضاد للفيروسات تم تطويره في اليابان لاستخدامه ضد العديد من الفيروسات، التي تم بناؤها حول الحمض النووي الريبي، وهي مادة ضرورية للحياة، بما في ذلك فيروس «كورونا» المستجد.

وقال رئيس المركز الوطني الصيني لتطوير التكنولوجيا الحيوية، تشانغ سين مين، في 17 مارس الجاري: إن باحثين صينيين أكملوا دراسات سريرية على فافيبيرافير، مظهراً فعالية سريرية واعدة في علاج الالتهاب الرئوي التاجي الجديد.

وأظهرت التجارب السريرية التي أجريت في مستشفى الشعب الثالث في شنزن في مقاطعة قوانغدونغ أن المرضى الذين عولجوا بهذا الدواء تعافوا بسرعة أكبر.

الثاني هو فوسفات الكلوروكوين، والذي تم تطويره في الخمسينيات لعلاج الملاريا، وأظهر قدرة على تثبيط نمو فيروس «كورونا» خلال الاختبارات المعملية. وقال الخبير الصيني في مكافحة الأوبئة، تشونغ نانشان، إن النتائج السريرية المبكرة تظهر أن المرضى المصابين بأعراض حادة تعافوا بسرعة أكبر بعد تناول الدواء مقارنة بالعقاقير الأخرى، أما الثالث فهو علاج نقل البلازما تحتوي البلازما بعد تماثل المرضى للشفاء، بوجه خاص تلك التي تجميعها من المرضى، الذين تعافوا من «كوفيد - 19»، على أجسام مضادة فعّالة في مكافحة هذا الفيروس.

علاج نقل البلازما تم استخدامه في علاج المرضى المصابين بفيروس «كورونا» المستجد ممن حالتهم حرجة، فبدءاً من 8 مارس تبرع أكثر من ألف متعافٍ من المصابين بما يزيد على 350 ألف مليمتر من البلازما للمساعدة في إنقاذ المرضى.

وتم سحب نحو 200 إلى 300 مليمتر من البلازما النقية من متبرعين في كل مرة، لكن تلك البلازما المتبرع بها من المرضى الذين تم شفاؤهم طالما أنها محدودة المعروض وتستدعي إجراء معالجة معقدة وتكاليف باهظة، فإن استخدامها يبقى على أساس محدود في معالجة المرضى أصحاب الأوضاع صعبة.

أما الرابع فهو ريمدسيفير وهو دواء مضاد للفيروسات طورته الشركة الأمريكية جيلاد ساينسز، كونه علاجاً لإيبولا، ولم يتم اختباره علاجاً محتملاً لـ«كوفيد - 19».

وتفيد ما تشي في صحيفة «تشاينا ديلي» أن الخبير الذي يقود التجارب في الصين كاو بن أفاد بأن الدراسات أظهرت أن الدواء فعّال في وقف نمو الفيروس التاجي في المختبر. وخامساً الطب الصيني التقليدي الذي لعب دوراً كبيراً في الوقاية والعلاج من «كوفيد - 19»، وفقاً للكاتبة في «تشاينا ديلي» حيث تم علاج أكثر من 90% من المرضى المصابين بالفيروس في الصين.