ما هو عدد وفيات كورونا في العالم حتى الآن؟

المصدر: اف ب

أوقع فيروس كورونا المستجد (كوفيد_19) 14,396 وفاة على الأقل حول العالم منذ ظهوره في ديسمبر،حتى الساعة 19,00 ت غ من يوم الأحد.

وتم تشخيص أكثر من 324,290 إصابة بالفيروس في ما مجموعه 171 بلدا ومنطقة منذ أول ظهور للوباء.

إلا أن هذه الحالات التي تم تشخيصها لا تعكس إلا جزءا من الرقم الفعلي للإصابات، إذ ان دولا عدة لا تجري فحص الإصابة بكورونا إلا للحالات التي تتطلّب دخول المستشفى.

واعتبارا من الساعة 19,00 ت غ من يوم السبت تم تسجيل 1,671 وفاة جديدة بالفيروس و32,869 إصابة جديدة حول العالم.

وتصدّرت إيطاليا قائمة الدول الأكثر تسجيلا للوفيات في الساعات الأربع والعشرين الماضية مع 651 حالة، تليها إسبانيا مع 394 حالة، ومن ثم إيران التي سجّلت 129 حالة وفاة.

وفي إيطاليا التي سجّلت أول حالة وفاة بالفيروس أواخر شباط/فبراير بلغ عدد الوفيات 5,476 حالة والإصابات 59,138.

والأحد أعلنت السلطات الإيطالية تسجيل 651 وفاة جديدة و5,560 إصابة جديدة، علما أنها أعلنت شفاء 7,024 شخصا من الفيروس.

وفي الصين القارية (أي من دون هونغ كونغ وماكاو) التي اكتشفت فيها أول إصابة بالفيروس أواخر ديسمبر، بلغ عدد الإصابات 81,054 حالة (تم تسجيل 46 إصابة جديدة بين يومي السبت والأحد)، فيما بلغت حصيلة الوفيات 3,261 حالة (ست وفيات جديدة)، بينما شفي 72,244 من الفيروس.

وفي إسبانيا بلغت حصيلة الوفيات 1,720 حالة من أصل 28,572 إصابة، أما في إيران فبلغت حصيلة الوفيات 1,685 حالة والإصابات 21,638، في حين سجّلت فرنسا 674 وفاة و16,018 إصابة، والولايات المتحدة 390 وفاة و31,057 إصابة.

ومنذ الساعة 19,00 ت غ من يوم السبت سجّلت كل من رومانيا وكوسوفو وكولومبيا وأفغانستان وجمهورية الكونغو الديموقراطية والتشيلي وقبرص وغانا أول حالة وفاة على أراضيها.

في المقابل أُعلن في قطاع غزة وفي تيمور الشرقية وأوغندا وإريتريا وموزمبيق عن تسجيل أولى الإصابات.

وحتى الساعة 19,00 ت غ من يوم الأحد بلغت حصيلة الإصابات في أوروبا 163,411 والوفيات 8,692 حالة، وفي آسيا 96,749 إصابة و3,482 وفاة.

في الولايات المتحدة وكندا بلغت حصيلة الإصابات 32,387 والوفيات 409. في الشرق الأوسط بلغ عدد الإصابات 24,975 والوفيات 1,714.

في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي بلغت حصيلة الإصابات 4,001 والوفيات 49، وفي أوقيانيا بلغت حصيلة الإصابات 1,417 والوفيات سبع، وفي إفريقيا بلغت حصيلة الإصابات 1,351 والوفيات 43.

وأعدت هذه الحصيلة استنادا إلى بيانات جمعتها مكاتب فرانس برس من السلطات الوطنية المعنية وإلى معلومات منظمة الصحة العالمية.