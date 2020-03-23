الرئيس الصربي يقبل العلم الصيني

المصدر: البيان الإلكتروني

قام الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش بتقبيل العلم الصيني إعرابا عن امتنانه العميق لدعم ومساعدة الصين حكومة وشعبا لبلاده خلال هذه الأوقات العصيبة التي تمر بها صربيا.

ووصل فريق طبي مؤلف من 6 خبراء صينيين إلى مطار نيكولا تيسلا الدولي في بلغراد بصربيا لمساعدتها في مكافحة فيروس كورونا الجديد، ومعه أكثر من عشر أطنان من أجهزة التنفس والكمامات الطبية وصناديق الكشف عن فيروس كورونا الجديد أرسلتها الحكومة الصينية.

واستقبل فوتشيتش أعضاء الفريق الطبي واحدا تلو الآخر في مراسم رسمية معربا عن ترحيبه الحار وشكره الصادق لهم.