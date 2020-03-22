إصابة وزيرة فرنسية بفيروس كورونا

المصدر: وكالات

أعلنت السلطات الفرنسية، الأحد، إصابة وزيرة الدولة لشؤون البيئة إيمانويل فارغون بفيروس كورونا المستجد.

هذا وتسبب كوفيد -19 بوفاة ما لا يقل عن 13444 شخصا في العالم منذ ظهوره في ديسمبر بحسب حصيلة وضعتها فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية الأحد.

وتم تسجيل أكثر من 308130 إصابة رسميا في 170 بلدا منذ بدء تفشي الوباء. وهذا العدد الرسمي لا يعكس سوى جزء من الإصابات الفعلية بما أن دولا عديدة لم تعد تفحص إلا الحالات الواجب نقلها إلى المستشفى.

وأحصت الصين (باستثناء هونغ كونغ وماكاو) حيث ظهر الفيروس نهاية ديسمبر 81054 حالة (46 حالة جديدة بين السبت والأحد) منها 3261 وفاة (6 جديدة) وشفاء 72244 شخصا.

والدول الأكثر تضررا بعد إيطاليا والصين هي إسبانيا مع 1720 وفاة من 28572 إصابة وإيران مع 1685 وفاة (21638 حالة) وفرنسا مع 562 وفاة (14459 حالة) والولايات المتحدة مع 340 وفاة (26747 حالة).