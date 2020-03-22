جراء كورونا.. في هذه الدولة ممنوع تجمع أكثر من شخصين

المصدر: دبي - البيان

قررت السلطات الألمانية، مساء اليوم الأحد، حظر التجمعات لأكثر من شخصين لمواجهة التفشي السريع لفيروس كورونا المستجد في البلاد.



نقلت صحيفة «بيلد» الألمانية عن مصادر حكومية رفيعة أن اجتماع أزمة أجري عبر الهاتف، بمشاركة المستشارة أنغيلا ميركل، وحكام ولايات البلاد الـ16 لبحث سبل مواجهة تفشي الفيروس. وأضافت الصحيفة نقلاً عن المصادر: «توصل المجتمعون لاتفاق لمواجهة انتشار فيروس كورونا، رغم الخلافات الشديدة خلال الاجتماع». وتابعت: «الاتفاق ينص على فرض حظر كامل على التجمعات التي تضم أكثر من شخصين»، مشيرة إلى أن «الحظر يستثني الأسر التي تضم أكثر من شخصين، وتعيش في مكان واحد».



ووفق «بيلد»، فإن القرار يهدف لمنع أي تواصل بين الناس خلال الفترة المقبلة، سواء في أماكن مغلقة أو مفتوحة.