نتيجة الحجر المنزلي الهواء بات أنقى

المصدر: دبي - البيان

أصدرت أغلب دول العالم قرارات وتعليمات صارمة، لمنع التواصل والتجمعات التي تشجع انتقال فيروس «كورونا» المستجد، في وجه وباء عالمي ينتشر بسرعة، وخلّف آلاف القتلى حتى الآن. وكان من أهم هذه التعليمات هو التزام المنازل.



ونتيجة الحجر المنزلي، بات الهواء أنقى، وهو نبأ سار، علماً بأن التلوث الجوي يتسبب بـ 8.8 ملايين وفاة مبكرة كل سنة في العالم، حسب ما نقله وكالة الأنباء الفرنسية.



وأظهرت صور التقطتها الأقمار الاصطناعية التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) الشهر الماضي، تراجعاً كبيراً في مستوى تركيز ثاني أكسيد النيتروجين الناجم بشكل رئيس عن المركبات، ومراكز إنتاج الطاقة الحرارية، في مدينة ووهان الصينية، منشأ فيروس «كورونا» المستجد.



وسجلت وكالة الفضاء الأوروبية الظاهرة عينها مطلع الشهر الجاري في شمالي إيطاليا، كما لوحظ الوضع نفسه في مدريد وبرشلونة، حيث فرضت تدابير الحجر على السكان منذ منتصف مارس، وفق الوكالة الأوروبية للبيئة.