خليك في البيت.. تدبير يعم العالم سعياً لوقف تفشي كورونا

المصدر: روما- أ.ف.ب

«خليك في البيت» و«أغلقوا كل شيء»، تعليمات تعم العالم بأسره، لمنع التواصل والتجمعات، التي تشجع انتقال فيروس «كورونا» المستجد، في وجه وباء عالمي، ينتشر بسرعة وخلّف حصيلة مروعة في إيطاليا.



من ووهان الصينية إلى بوليفيا، مروراً بفرنسا ونيويورك، يبقى ما يزيد على 900 مليون شخص في الحجر المنزلي لتفادي التقاط الفيروس، الذي أصاب حتى الآن أكثر من 300 ألف شخص في العالم، قضى منهم نحو 13 ألفاً.





وتشهد إيطاليا، البلد الأكثر تأثراً بالفيروس، سيناريو كارثياً يثير مخاوف جميع الدول الأخرى، حيث يبدو أن العدوى خرجت عن السيطرة في بعض المناطق فيما استنفدت المستشفيات إمكاناتها.



إجراءات صارمة



وبعدما تسبب الوباء بوفاة حوالى 800 شخص خلال 24 ساعة، أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوسيبي كونتي ليل السبت- الأحد وقف «أي نشاط إنتاجي على الأراضي لا يكون ذا ضرورة قصوى»، على أن يتم الإبقاء فقط على الخدمات العامة والقطاعات الاقتصادية الأساسية.





وقال كونتي: إن هذه التدابير «صارمة، أعرف ذلك، لكن لا بديل لدينا. علينا أن نقاوم الوباء»، في وقت أحصت البلاد 4825 وفاة في شهر، أكثر من 3095 منها في منطقة لومبارديا وحدها، حيث مدينة ميلانو، الرئة الاقتصادية لإيطاليا.



وحذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بأن انتشار الوباء «يتسارع» في المملكة المتحدة، حيث طلب من السكان الأكثر ضعفاً البقاء في منازلهم ثلاثة أشهر.



وفي المقابل، يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترامب المشكك في تدابير الحجر المنزلي، تحفيز النشاط الاقتصادي وهو يحض الجمهوريين والديمقراطيين على الاتفاق على خطة إنعاش بقيمة ألف مليار دولار.



وصرح في البيت الأبيض: «نحضر تدابير لم يشهدها أحد من قبل»، وذلك قبل ثمانية أشهر من الانتخابات الرئاسية،



غير أن عدداً متزايداً من الولايات الأمريكية يعمد إلى اتخاذ تدابير ملزمة ستكبح أول اقتصاد في العالم، فأغلقت كاليفورنيا ونيويورك، الولايتان الأكبر عددياً في البلاد، كل المحلات غير الأساسية وأمرتا سكانهما بلزوم منازلهم، كما فرضت إيلينوي ونيوجرزي وكونيتيكت وبنسيلفانيا ونيفادا قيوداً صارمة على سكانها.





موجة ثانية في آسيا



بدورها، تنتقل أمريكا اللاتينية تدريجياً إلى الحجر المنزلي، فبعدما بات هذا الإجراء سارياً في فنزويلا منذ 17 مارس وفي الأرجنتين منذ الجمعة والسلفادور السبت، أمرت بوليفيا الحجر المنزلي الإلزامي اليوم الأحد، على أن تليها كولومبيا اعتباراً من غد الثلاثاء.



والبرازيل البالغ عدد سكانها 210 ملايين نسمة، هو البلد الأكثر تفشياً للمرض في المنطقة (1128 إصابة بينها 18 وفاة). وبالرغم من أن الرئيس اليميني المتطرف جايير بولسونارو عمد إلى التقليل من خطورة الجائحة والتنديد بـ«الهستيريا» حول وباء «كوفيد-19»، بادر حاكما ساو باولو وريو دي جانيرو، الولايتان الأكثر تفشياً للوباء، إلى فرض قيود على السكن.



وبعدما تخطى عدد الإصابات في آسيا 95 ألف حالة، يجري التساؤل عما إذا كانت هذه القارة تشهد موجة ثانية من انتشار الوباء. وفيما سجلت الصين تراجعاً مطرداً في عدد الإصابات بـ«كوفيد-19» منذ أسبوعين، فإن دولاً أخرى ترى حصيلة المرض فيها تزداد، ففي تايلاند التي أحصت الأحد 188 إصابة جديدة، في أعلى زيادة يومية منذ بدء انتشار الوباء، ارتفعت أصوات مطالبة بفرض حجر منزلي تام على مدينة بانكوك، بؤرة الوباء البالغ عدد سكانها أكثر من عشرة ملايين نسمة.



وفي الهند، فرض حظر تجول وطني على الملايين بشكل اختباري، أمس الأحد، في البلد البالغ عدد سكانه 1.3 مليار نسمة، وحيث تم إحصاء 320 إصابة، فيما يُعتقد أن الأرقام الفعلية أعلى بكثير.



ورغم هذا الوضع، ما زالت إيران تمتنع عن فرض حجر منزلي بالرغم من مدى تفشي المرض فيها مع وصول عدد الوفيات إلى نحو 1700. ودعا الرئيس حسن روحاني السبت إلى إغلاق «المراكز التجارية التي يتجمع فيها عدد كبير من الناس»، غير أن «التباعد الاجتماعي» يبدو مستحيلاً في بعض بقاع الأرض، ففي قطاع غزة حيث كثافة سكانية عالية جداً، أعلنت وزارة الصحة تسجيل أول إصابتين بفيروس «كورونا» المستجد، مشيرة إلى أنه تم رصدهما على الحدود مع مصر، ووضع المصابين على الفور في الحجر الصحي.



«صلوا في بيوتكم»



حتى السلطات الدينية انضمت إلى جهود مكافحة فيروس «كورونا» المستجد، فدعت الكثير من الدول المؤمنين إلى الصلاة في بيوتهم، فيما أغلقت العديد من المعابد سعياً لمنع انتشار العدوى.



وكلفت الحكومة اللبنانية السبت القوى الأمنية كافة التشدّد في تنفيذ خطط صارمة لمنع الناس من الخروج من منازلهم.



وتبدي الأرياف تمنعاً عن استقبال أهل المدن الأثرياء، الذين قد يحملون العدوى معهم، ففي إنجلترا، طلب المكتب السياحي في منطقة كورنوول صاحبة عدد السكان المتدني خارج موسم الاصطياف من الزوار «تأجيل سفرهم».



وفي سيدني الأسترالية، أُغلق شاطئ بوندي الشهير الأحد بعدما اكتظ السبت بالناس.





ونتيجة الحجر المنزلي، بات الهواء أنقى، وهو نبأ سار علماً بأن التلوث الجوي يتسبب بـ8.8 ملايين وفاة مبكرة كل سنة في العالم.



وأظهرت صور التقطتها الأقمار الاصطناعية التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) الشهر الماضي تراجعاً كبيراً في مستوى تركيز ثاني أكسيد النيتروجين الناجم بشكل رئيسي عن المركبات ومراكز إنتاج الطاقة الحرارية، في مدينة ووهان الصينية، منشأ فيروس «كورونا» المستجد.



وسجلت وكالة الفضاء الأوروبية الظاهرة عينها مطلع الشهر الجاري في شمال إيطاليا، كما لوحظ الوضع نفسه في مدريد وبرشلونة، حيث فرضت تدابير الحجر على السكان منذ منتصف مارس، وفق الوكالة الأوروبية للبيئة.