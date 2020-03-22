إسبانيا تمدد حالة الطوارئ 15 يوماً مع ارتفاع وفيات كورونا

المصدر: وكالات

أعلن رئيس الحكومة الإسبانية بدرو سانشيز الأحد تمديد حالة الطوارئ في البلاد 15 يوماً للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأبلغ سانشيز قراره لرؤساء الاقاليم الإسبانية ذاتية الحكم الذين اجتمع معهم عبر خاصية الفيديو كونفرانس لبحث أزمة تفشي فيروس كورونا، وفقاً لما صرحت مصادر رسمية لـ(إفي).



ذكرت عدة وسائل إعلام إسبانية نقلا عن أحدث بيانات صحية متاحة أن إجمالي عدد الوفيات بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد في البلاد اليوم ارتفع إلى 1720 من 1326 أمس السبت.

وأضافت التقارير أن عدد الحالات المسجلة للإصابة بالبلاد ارتفع اليوم إلى 28572 من 24926 أمس.

وتمنع حالة الطوارئ، التي فرضتها السلطات على مستوى البلاد في 14 مارس، الناس من الخروج إلا لحالات الضرورة القصوى. وإسبانيا هي ثاني أكثر الدول الموبوءة بالفيروس في أوروبا.

ومن المقرر أن يلقي سانشيز خطابا عقب الاجتماع مع رؤساء الأقاليم.

وبموجب الدستور يجب أن يوافق البرلمان على تمديد حالة الطوارئ.