روسيا ترسل مساعدات و100 أخصائي في علم الأوبئة لمكافحة كورونا في إيطاليا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن سلاح الجو الروسي قام بتجهيز 9 طائرات محملة بالمساعدات و100 أخصائي في علم الأوبئة لمكافحة فيروس "كورونا" في إيطاليا.

ووفقاً لموقع "روسيا اليوم، جاء في بيان وزارة الدفاع: "وفقا لأوامر وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو اكتملت أعمال تجهيز المجموعة الجوية اللازمة لإيصال الوسائل المخصصة لتقديم المساعدات لجمهورية إيطاليا في مواجهة فيروس كورونا"​​​.

وأضافت الوزارة أن 9 طائرات شحن من طراز ايليوشن 76 جاهزة للإقلاع في مطار تشكالوفسكي بضواحي العاصمة موسكو.

وأكدت وزارة الدفاع أن مجموعة مكونة من 100 شخص تضم الإخصائيين في مجال علم الفيروسات لديهم خبرة بالتعامل مع الطاعون الإفريقي، والجمرة الخبيثة، مستعدة للتوجه إلى إيطاليا، "تم تجهيز مجموعة من 100 شخص تضم خبراء وزارة الدفاع الروسية في مجال علم الفيروسات والأوبئة، لديهم خبرة كبيرة ومعدات متقدمة لتنفيذ أعمال الفحص والتعقيم".

وأوضح البيان أن أغلب الإحصائيين هم "من الخبراء الرائدين من الذين يتمتعون بخبرة المشاركة في مواجهة تفشي الطاعون الأفريقي، والجمرة الخبيثة، وطوروا لقاحا ضد الإيبولا".

هذا وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن أمس السبت، عن عزم بلاده إرسال مختصين ومعدات طبية لإيطاليا لمواجهة تفشي فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).

وسجلت إيطاليا، السبت، ارتفاعا جديدا وكبيرا في عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث سجلت 793 خلال 24 ساعة.