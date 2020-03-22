إصابة العشرات بـفيروس كورونا بعد حضور حفل زفاف بأستراليا

المصدر: إعداد: اليازية البدواوي

لعل آخر أمر قد يرغب به أي منا هو انتقال عدوى فيروسية خلال "يوم العمر" وبدء حياة جديدة بـأخبار سيئة ترافقنا مدى الحياة. لكن وللأسف الأنباء التي نقلها مسؤولو الصحة بأستراليا كانت كئيبة وذلك بعد إعلان إصابة عشرات الأشخاص بفيروس "كورونا"، ممن حضروا حفل زفاف في وقت سابق من شهر مارس الجاري.

نقلاً عن شبكة "إن بي سي" الإخبارية، قال رئيس الصحة في ولاية نيو ساوث ويلز، إنه قد جرى رصد 6 إصابات لأشخاص كانوا قد حضروا الحفل الذي أقيم بتاريخ 6 مارس، ليرتفع العدد لاحقاً لنحو 31 شخص، علماً بأن أحد الضيوف السيناتور الأسترالي أندرو براج الذي قال إنه كان من بين الذين ثبتت إصابتهم.

بدورها، قالت العروس، إيما ميتكالف، في منشور لها على "إنستغرام" إنها كانت وزوجها في شهر العسل عندما علمت بأن ضيوفهم قد أصيبوا بالعدوى.

قالت ميتكالف إنه وخلال وقت زفافها لم تعتزم أستراليا حظر السفر أو فرض أي قيود على التجمعات الكبيرة. مضيفةً: "لم نكن لنعرض الناس للخطر لو علمنا بما قد وردنا من أنباء حالياً"، مؤكدةً بأن بعض الذين ثبتت إصابتهم هم من أفراد الأسرة المسنين والأشخاص الذين قدموا من الخارج لحضور الحفل.

وكتبت: "إنه وضع خطير للغاية وأولويتنا الرئيسية هي صحة وسلامة ضيوفنا والمجتمع الأوسع.. كان هذا آخر شيء نريد حوثه خلال يومنا الخاص. وبالتأكيد ستؤثر هذه الأزمة على الكثير منا في نواحٍ كثيرة".