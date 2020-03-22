شاهد.. كيف استعدت ووهان الصينية لاستقبال الجمهور مجددا في محطات القطار

المصدر: إعداد - راضية آيت خداش

بعد 58 يوما من الحجر الصحي وإغلاق محطات القطارات وتوقيف جميع المواصلات العامة، استعدت مدينة ووهان الصينية، بؤرة تفشي فيروس كورونا، لاستقبال جمهورها مرة أخرى.

واتخذت السلطات المحلية إجراءات وقائية صارمة لمنع إعادة انتشار فيروس كورونا في المدينة.

وأظهر فيديو نشره موقع "تشاينا دايلي" الصيني عمال في الخطوط الأمامية وهم يعقمون محطات القطار وأرضيته أول من أمس تزامنا مع عودة الحياة إلى طبيعتها تدريجيا وتخفيف القيود على حركة الأشخاص شرط عدم التجمع.