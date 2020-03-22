اليابان تنشر مدمّرة مزودة بصواريخ اعتراضية محسّنة

المصدر: (طوكيو - وام)

نشرت اليابان المدمرة السابعة مايا، المجهزة بنظام الصواريخ إيجيس التابعة لقوات الدفاع، وهي أول سفينة تابعة للبحرية اليابانية مزودة بقدرة المشاركة التعاونية «CEC» التي تم تطويرها لحماية المدمرات اليابانية والأمريكية من هجمات بصواريخ كروز.

وبطول يبلغ 170 متراً ووزن 8200 طن، تُعد المدمرة مايا واحدة من أكبر المدمرات المجهزة بنظام إيجيس لدى القوات اليابانية.

وسُميت المدمرة، التي مقرها في قاعدة يوكوسوكا التابعة للقوات البحرية اليابانية، باسم جبل مايا في كوبي، محافظة هيوغو، في سلسلة جبال روكو.

وتسمح قدرة المشاركة التعاونية «CEC» للحلفاء بمشاركة بيانات موقع صواريخ وطائرات العدو على الفور.

ومن الممكن اعتراض الصواريخ التي لا يمكن الكشف عنها بواسطة رادار السفينة بناءً على المعلومات التي يتم الحصول عليها من الطائرات. ولا تستطيع المدمرات التقليدية المجهزة بنظام إيجيس الرد إلا على الصواريخ التي يكتشفها رادارها الخاص.

وتعتبر المدمرة مايا هي الوحيدة المزودة بنظام «CEC»، وستشغل القوات اليابانية هذه القدرة بالتعاون مع الجيش الأمريكي في الوقت الحالي.