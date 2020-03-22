زلزال بلا ضحايا في اليونان

المصدر: أثينا - أ ف ب

ضرب زلزال بقوّة 5.6 درجات شمال غرب اليونان، أمس، ما أسفر عن وقوع أضرار في ممتلكات في مدينة بارغا، وفق ما أفادت السلطات.

وضرب الزلزال الساعة 02.49 بالتوقيت المحلي، وتم تحديد مركزه عند 11 كلم عن بارغا في منطقة كانالاكي و316 كلم شمال غرب أثينا، وفق ما أفاد مركز الرصد الجيولوجي في أثينا.

وقال رئيس بلدية بارغا، نيكولاس زاخارياس، إنه لم يتم تسجيل أي ضحايا حتى اللحظة.

وأوضح أنّ بعض المنازل القديمة والمهجورة في كانالاكي انهارت، بينما تعرّضت بعض المنازل لأضرار كبيرة في هذه المنطقة التي تعد 2500 نسمة، مشيراً إلى أن الهزّة كانت قوية في أنحاء المنطقة. وأشار إلى أن بعض طرقات المنطقة تضررت جزئياً بسبب حدوث انزلاقات أرضية.

وتقع اليونان في منطقة زلازل وكثيراً ما تتعرّض لهزّات لكن دون أن يتسبب الأمر بسقوط ضحايا في أغلب الأحيان. وأودى زلزال بشدّة 6.7 درجات وقع عام 2017 بحياة شخصين في جزيرة كوس في بحر إيجه، كما تسبب بأضرار بالغة.

وعام 1999، أسفر زلزال بشدّة 5.9 درجات عن مقتل 143 شخصاً في أثينا والمنطقة الواقعة شمال غرب العاصمة.