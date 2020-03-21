فرنسا تشدد القيود على تحركات الأشخاص

المصدر: د ب ا

تعتزم فرنسا تشديد القيود على الخروج من المنازل كجزء من الجهود للسيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الوقت الذي تتعامل فيه البلاد مع استمرار المقيمين في الخروج من منازلهم.

واعتبارا من الساعة 11 مساء (2200 بتوقيت غرينتش)، سوف تطبق مدينة نيس المطلة على البحر الأبيض المتوسط حظرا كاملا على الخروج خلال الليل. ويتبع ذلك تحركات مماثلة من جانب سلطات مدينتي مينتون وفاليري، دخلت حيز التنفيذ في وقت متأخر ليلة أمس الجمعة.

وحتى اليوم السبت، أبلغت فرنسا عن إصابة 12612 شخص بفيروس كورونا، توفي منهم 450 شخصا، وعلى ضوء تفشي الفيروس، أغلقت السلطات الفرنسية البلاد.