اليابان تنوي إعادة تشغيل المدارس

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أمس الجمعة عن خطة لإنهاء إغلاق المدرارس الطارئ، الذي تم تنفيذها على خلفية الحد من انتشار فيروس كورونا الجديد على مراحل من العام الدراسي الجديد، الذي يبدأ الشهر المقبل.

عند تقديم الخطة في اجتماع للحكومة بشأن مكافحة الفيروس، أمر آبي وزارة التعليم بوضع مبادئ توجيهية حول إعادة تشغيل المدارس، بحسب موقع "اليابان بالعربي".

سعى آبي إلى مواصلة توخي الحذر بشأن إقامة أحداث واسعة النطاق، والتي دعت الحكومة إلى فرض قيود عليها.

وأعلن رئيس الوزراء مواقف الإدارة بعد أن كشفت لجنة خبراء تابعة للحكومة يوم الخميس عن تقييمها للوضع بشأن تفشي الفيروس في البلاد.

وطالبت الحكومة أواخر الشهر الماضي بالإغلاق الطارئ لجميع المدارس في البلاد حتى بداية عطلة الربيع العادية كجزء من إجراءات احترازية لاحتواء الفيروس.