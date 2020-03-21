العالم يوسّع العزل وحظر التجوّل ودول تستعين بالمروحيات

المصدر: عواصم - البيان، وكالات

لجأ عدد من الدول إلى الاستعانة بقوات الجيش في سياق محاربة فيروس كورونا «كوفيد-19» بالاتجاه إلى العزل بالقوة، حيث وصل عدد المصابين حول العالم بهذا الفيروس إلى 260 ألفاً، وتوفي من جرائه 10 آلاف و545، بينما شفي منه 89 ألفاً و922 شخصاً. واستعانت إيطاليا وماليزيا وبلغاريا بقوات الجيش لتطبيق القانون، فيما بدأت ألمانيا بالتحضير للعملية، بينما أعلنت الولايات المتحدة أن قرابة 2600 من القوات الأمريكية في أوروبا يخضعون لعزل ذاتي.

وأغلقت مدن فرنسية المتنزهات على الضفاف النهرية والبحرية، حيث قامت قوات الشرطة بفحص أوراق المسافرين في محطات السكك الحديدية.

وتم منع السكان في مدينة نيس من التوجه إلى متنزه أنجيله، ونشرت طائرة مسيّرة مزودة بمكبر صوت لتحذير أي شخص ينتهك حالة الإغلاق التام.

واشتكى عمدة المدينة كريستيان إستروسي من "انعدام للوعي بشكل غير محتمل". واستعانت الشرطة بمروحيات كذلك لمراقبة حظر التجوال.

وأعلنت وزيرة القوات المسلحة الفرنسية فلورنس بارلي، أنه سيتم استخدام سفينة حربية لإجلاء حالات الإصابة الحرجة من جزيرة كورسيكا إلى مستشفيات في البر الرئيسي. وذكرت بارلي أيضاً على تويتر أن قرار استخدام سفينة حربية اتخذه الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي قال إن أزمة فيروس كورونا في بلده لا تزال في بدايتها، مضيفاً أن البلاد في سباق مع الزمن للحد من انتشاره.

وقال ماكرون في مستهل اجتماع أزمة في وزارة الداخلية: «نحن في مستهل هذه الأزمة، اتخذنا إجراءات استثنائية لاستيعاب موجته الأولى، لكننا بدأنا سباقاً ضد الفيروس».

وفي إيطاليا، قال رئيس منطقة لومبارديا أتيليو فونتانا: إن الحكومة وافقت على نشر الجيش في منطقته لفرض العزل في إطار مكافحة الفيروس الذي لا يتباطأ انتشاره هناك.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي: «تمت الموافقة على طلب الاستعانة بالجيش».

يأتي هذا في وقت أعلنت السلطات وفاة 627 شخصاً في أنحاء البلاد بسبب الفيروس، ليرتفع عدد الوفيات في إيطاليا جراء الفيروس إلى 4032.

في الولايات المتحدة، استبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض حجر عام في كامل البلاد، رغم أن كاليفورنيا ونيويورك تشهدان حجراً محلياً، فيما وسعت الولايات المتحدة إغلاق الحدود البرية ليشمل المكسيك إلى جانب كندا.

إيقاف الرحلات

وفي تعزيز إجراءاتها لمواجهة «كورونا» أوقفت جورجيا كل الرحلات الجوية، في حين أعلنت ولايتا بافاريا وزارلاند من 16 ولاية ألمانية إجراءات الإغلاق التام بهدف إبطاء انتشار الوباء. وكانت وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب كارينباور أكدت، أول من أمس، أن الجيش يجري استعدادات للمساعدة في جهود التعامل مع أزمة فيروس كورونا.

مناقشة ساخنة

بدوره، وافق البرلمان البلغاري بعد مناقشة ساخنة أمس على السماح للجيش بالمساعدة في تطبيق إجراءات الحد من انتشار كورونا مع تفويضه باستخدام القوة في حالة الضرورة القصوى.

وقال كروم زاركوف من الحزب الاشتراكي المعارض، وهو واحد من 55 نائباً اقترعوا ضد نشر الجيش لمكافحة المرض: «لا يمكن ضرب فيروس ببندقية آلية». ووصف زاركوف الإجراء بأنه غير مبرر، لكن البرلمان وافق عليه بأغلبية 89 صوتاً مقابل 55، وامتناع نائبين عن التصويت.

وفرضت بلغاريا حالة الطوارئ وأغلقت المدارس والمطاعم وحظرت جميع رحلات العطلات الخارجية والداخلية.

من جهته، يبدأ الجيش في ماليزيا، مساعدة الشرطة في تسيير دوريات لتنفيذ قرار الإغلاق الذي فرضته الحكومة رداً على تزايد عدد الإصابات بالفيروس. وفي سياق متصل، أعلن الجيش الأمريكي أن قرابة 2600 من قواته في أوروبا يخضعون لعزل ذاتي.

وكان التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش» الإرهابي بقيادة الولايات المتحدة بدأ، أمس، سحب قواته التدريبية من العراق بعد تعليق برنامج التدريب «كإجراء وقائي» من تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».