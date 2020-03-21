روسيا ترفض التصويت الافتراضي بمجلس الأمن

المصدر: (نيويورك - رويترز)

يقول دبلوماسيون إن معظم أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يريدون أن يتاح خيار التصويت عبر الواقع الافتراضي عند الضرورة خلال تفشي فيروس كورونا، لكن روسيا تعتقد أنه ينبغي للأعضاء «ألا يشعروا بالخوف» من الاجتماع بشكل مباشر في قاعة المجلس في نيويورك.

وقال دبلوماسيون طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم إن روسيا منعت المجلس من الموافقة على مذكرة إجرائية أعدتها الولايات المتحدة، واطلعت عليها رويترز، لعقد الاجتماعات عبر دوائر الفيديو المغلقة. ويجب إقرار تلك المذكرات بالتوافق. وتوضح المذكرة كيف يمكن أن يجتمع المجلس ويصوّت عبر الواقع الافتراضي «كملاذ أخير» في حالة حدوث طوارئ عامة خطيرة بما في ذلك طوارئ صحية عامة. وأجرى المجلس بالفعل عدة تجارب لاجتماعات افتراضية.