قلق يخيّم على أجواء رأس السنة الإيرانية

المصدر: (طهران - أ.ف.ب)

عمّت أجواء القلق إيران في يوم رأس السنة الإيرانية الجديدة بفعل تفشي وباء كورونا المستجد الذي يحصد مزيداً من الأرواح، لكن ذلك لم يثنِ الملايين عن التنقل بين محافظات البلاد للاحتفال بالمناسبة.

وللحد من تفشي الفيروس، تدعو السلطات منذ أسابيع عدة السكان إلى ملازمة منازلهم خلال عطلة عيد النوروز «رأس السنة الإيرانية»، الممتدة على خمسة عشر يوماً، والتي عادة ما يتنقل خلالها ملايين الإيرانيين بين المناطق المختلفة.

ولكن يبدو أن هذه النداءات لم تحقق غايتها، إذ أشارت أرقام الهلال الأحمر الإيراني إلى أن حوالى ثلاثة ملايين شخص خرجوا من طريق البر.