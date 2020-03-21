إسبانيا: عيادة طوارئ مخصصة لـ«كورونا»

المصدر: (مدريد - د.ب.أ)

أعلنت حكومة مدريد الإقليمية خططاً لإنشاء مستشفى بسعة 5500 سرير على أرض معرض تجاري، أمس، في ظل ارتفاع أعداد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد بنسبة 16% ليصيب 20 ألف شخص، فيما فاقت حالات الوفاة التي تم تسجيلها 1000 حالة.

وذكر فرناندو سيمون مدير مركز الخدمات الصحية الطارئة التابع لوزارة الصحة، أن مدريد تضم معظم الحالات المصابة بالبلاد، حيث يتخطى عددها في العاصمة 7000، وجاء إقليم كتالونيا في المركز الثاني حيث فاق فيه عدد الحالات 3000.

وسيتم إنشاء عيادة الطوارئ على أرض تابعة لمركز (إي فيما) التجاري للمعارض في إحدى ضواحي مدريد. وسيتم تجهيزه لعلاج المرضى الذين يحتاجون إلى رعاية مركزة.

وتخطت البلاد نحو منتصف الإغلاق المفروض لمدة 15 يوماً بهدف إبطاء انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي انتشر في جميع أنحاء العالم تقريباً منذ ظهوره في الصين أواخر العام الماضي. وتقول السلطات إنها تأمل في أن تنتهي العدوى قريباً وأن يتباطأ انتشار الفيروس.