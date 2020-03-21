حاكم كاليفورنيا يتوقع إصابة 56٪ من سكانها بكورونا

المصدر: (أتلانتا - البيان)

وجهت السلطات الأمريكية في كاليفورنيا نحو ثلث سكان الولاية، البالغ إجمالي عددهم 39 مليون نسمة، بالبحث عن مأوى أو مكان للبقاء فيه، في محاولة لوقف انتشار فيروس «كورونا» الجديد.

وأرسل حاكم ولاية كاليفورنيا، غافين نيوسوم، رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال فيها: «نتوقع أن ما يقرب من 56 % من سكان ولايتنا - 25.5 مليون شخص - سوف يصابون بالفيروس على مدى ثمانية أسابيع».

وأضاف حاكم كاليفورنيا إنه «في بعض أجزاء الولاية، يتضاعف معدل الإصابات كل أربعة أيام». وفي رسالته، أشار نيوسوم إلى أن سفينة مستشفى «ميرسي» التابعة للبحرية الأمريكية، تتمركز في ميناء لوس أنجليس للمساعدة في رعاية مرضى الولاية.

يأتي هذا فيما توقع بيل دي بلاسيو عمدة نيويورك، أن تنفد الإمدادات الطبية في المدينة في غضون 2 إلى 3 أسابيع. وقال دي بلاسيو إن المدينة بحاجة إلى 3 ملايين قناع (من نوع N95)، و50 ألفاً من الأقنعة الجراحية و15 ألفاً من مراوح التهوية.