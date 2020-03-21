ارتفاع وفيات كورونا في البرازيل إلى 11 وفي تركيا إلى 9

المصدر: وكالات

قالت وزارة الصحة في البرازيل أمس الجمعة إن عدد الوفيات بسبب تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) في البلاد ارتفع إلى 11 على الأقل من سبعة أول أمس.

وذكرت الوزارة أن عدد الإصابات بلغ 904 حالات مقارنة مع 621 أول أمس.

والبرازيل حاليا هي أشد دول أمريكا اللاتينية تضررا من التفشي الذي تسبب في أزمة عالمية.

وفي تركيا، قال وزير الصحة فخر الدين قوجه في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة إن عدد المتوفين بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى تسعة بعد وفاة خمسة من كبار السن إثر إصابتهم بالفيروس شديد العدوى.

وتصاعد عدد الإصابات المؤكدة بالمرض في البلاد منذ الإعلان عن أول حالة في الأسبوع الماضي وبلغ 670 حالة أمس.

وتضاعف عدد الحالات كل يوم منذ يوم الأحد.

وقال قوجه إنه تم إجراء 3656 اختبارا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية جاءت نتائج 311 منها إيجابية.

وقالت وزارة الصحة التركية في بيان إن جميع المستشفيات، بما في ذلك المستشفيات الخاصة، ستقبل وتعالج المرضى المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت الوزارة أيضا أن أي مستشفى يعمل به اثنان على الأقل من المتخصصين في الأمراض المعدية وأمراض الرئتين هو مستشفى لعلاج فيروس كورونا، وذلك لتخفيف العبء عن المؤسسات الصحية والعاملين.

وأوقفت أنقرة الرحلات الجوية إلى 20 دولة وأغلقت المدارس والمقاهي وحظرت صلاة الجماعة وعلقت إلى أجل غير مسمى المباريات في مسابقاتها الرياضية الرئيسية.

وقامت الحكومة بإرجاء جميع الاجتماعات والأنشطة المتصلة بالعلوم والثقافة والفنون إلى نهاية أبريل للحد من انتشار المرض.