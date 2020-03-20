كورونا يصيب الشباب بحالات شديدة من المرض تؤدي إلى الوفاة

المصدر: وكالات

قالت منظمة الصحة العالمية إن فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19 ) يصيب الشباب بحالات شديدة من المرض ، تستوجب علاجهم لعدة أسابيع في المستشفى ، وقد يؤدي إلى وفاتهم .

وأكد مدير عام المنظمة الدكتور تيدروس إدهانوم غبريسوس في مؤتمر صحفي في جنيف إن مقاطعة ووهان الصينية لم تعلن عن أي إصابات جديدة بالفيروس خلال الساعات ال24 الماضية ، وبما يبعث بالأمل لكل الدول المتضررة من الوباء ، وبما يؤكد أنه يمكن دحر الوباء.

وأقال أنه في الوقت الذي يمثل نقص مستلزمات الوقاية الشخصية من الفيروس تحدياً كبيراً للعمال الصحيين ، فإن المنظمة أبرمت اتفاقاً مع مصنع لهذه المستلزمات في الصين ، سيزود بها المنظمة التي توجهها مباشرة إلي الدول التي تحتاجها.

كما قامت المنظمة بالتنسيق مع عدد من منتجي مستلزمات التشخيص والاختبار لزيادة الإنتاج العالمي منها ، وهي المنتجات التي ستمر على مرحلة للرقابة الخارجية المستقلة على جودتها وتوجه إلى الدول التي تحتاجها.