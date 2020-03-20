لا انتكاسات لمن تعافوا من كورونا في الصين

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف خبير طبي صيني اليوم الجمعة، إنه لم يتم الإبلاغ حتى الآن عن حالات انتكاسة لمرضى عولجوا بعد إصابتهم بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) في الصين.

ونقلت وكالة "شينخوا" الصينية عن مدير قسم الأمراض المعدية في المستشفى الأول لجامعة بكين، وانغ قوي تشيانغ، قوله خلال مؤتمر صحافي في بكين: "بشكل عام، هناك نسبة ضئيلة من مرضى (كوفيد-19) الذين حدثت لهم انتكاسة، لافتا إلى أن تحديد العدد النهائي لحالات الانتكاس هذه سيتعين انتظاره حتى ينتهي المرض".

وأوضح وانغ أن المرضى ينبغي أن يخضعوا لاختبارين سلبيين للحمض النووي قبل أن يخرجوا من المستشفى، مضيفا أنهم مطالبون أيضا بالخضوع للحجر الذاتي لمدة 14 يوما في المنزل لتجنب إصابة الآخرين في حالة الانتكاس.

وشدد وانغ على أهمية الحجر الصحي للمرضى الذين تم شفاؤهم، كما حثهم على تلقي العلاج بمجرد إثبات الاختبار إيجابية الإصابة بالنسبة لهم مرة ثانية وبمجرد ظهور أعراض الإصابة عليهم.