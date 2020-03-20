الأمم المتحدة تدعو لإتخاذ إجراءات سياسية منسقة لمواجهة فيروس كورونا

المصدر: وام

شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على أهمية أن يتخذ العالم إجراءات سياسية منسقة وحاسمة ومبتكرة لا سيما في الاقتصادات الكبرى في العالم من أجل مواجهة فيروس كورونا واصفا هذا الوباء بالعدو المشترك الذي يواجهه عالمنا .

وفي مؤتمر صحفي عقده الأمين العام عن بعد في مقر إقامته في نيويورك، تناول خلاله تداعيات أزمة الطوارئ العالمية التي تسبب فيها الانتشار الوبائي العالمي لفيروس كورونا المستجد رحب الأمين العام بقرار قادة مجموعة العشرين بعقد قمة طارئة الأسبوع المقبل للاستجابة للتحديات الكبرى التي تشكلها جائحة فيروس كورونا، مؤكدا أن رسالته المركزية الواضحة للدول هي أننا "في وضع غير مسبوق" وأنه "لا يمكننا اللجوء إلى الأدوات المعتادة في مثل هذه الأوقات غير المعتادة." وحث غوتيريش الحكومات على تقديم أقوى دعم للجهود المتعددة الأطراف لمكافحة الفيروس والتي تقودها منظمة الصحة العالمية.