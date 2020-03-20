قاض يمهل الرئيس المكسيكي 24 ساعة لاتخاذ تدابير ضد كورونا

المصدر: ا ف ب

أمر قاض اتّحادي في مكسيكو الخميس الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور باتّخاذ كلّ الإجراءات الوقائيّة والخطوات اللازمة للكشف عن الأشخاص المصابين بفيروس كورونا المستجدّ في البلاد.

وقال القاضي إنّ "السلطات لا تتّخذ إجراءات صحية عامة وفعالة ومتناسبة مع المخاطر التي تواجه البلاد".

وأمهل القاضي أربعاً وعشرين ساعة للسلطات المكسيكيّة، بمن في ذلك رئيس البلاد ووزير الصحة خورخي ألكوسر، لإبلاغ السكّان بالتدابير التي ستُتّخذ في مواجهة الوباء.

وتعرّض الرئيس اليساري لانتقادات كثيرة على خلفيّة عدم اتّخاذه إجراءات كافية لمواجهة انتشار الفيروس الذي تسبّب الأربعاء في أوّل حالة وفاة في المكسيك حيث تمّ أيضاً تأكيد 164 إصابة.