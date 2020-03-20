العالم يتقدم الخطى لهزيمة كورونا

المصدر: عواصم - وكالات

تقدم العالم خطوة جديدة إلى الأمام في المعركة ضد فيروس كورونا بتسريع وتيرة اعتماد لقاح مضاد للوباء، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة صادقت على استخدام عقار كلوروكين المضاد للملاريا، لمعالجة المصابين بكورونا، رغم أن السلطات الصحية أبدت موقفاً يلقي شكوكاً على إعلانه.

وفي بريطانيا، قال رئيس الحكومة البريطاني بوريس جونسون إن بإمكان بلاده «عكس المسار خلال 12 أسبوعاً» في مكافحة انتشار الفيروس، معولاً على التقدم الذي تحقق في معرفة جينات الفيروس، وكذلك في البحث عن علاجات فعالة له.

وقال إن تجارب بدأت، أمس، على مريض بريطاني مصاب، موضحاً أن الباحثين البريطانيين يأملون الانطلاق في إجراء تجارب لتطوير لقاح «خلال الشهر المقبل».