جيش مالي: مقتل 30 جندياً في هجوم للمتشددين على قاعدة عسكرية

المصدر: باماكو - وكالات

أفاد جيش مالي في تغريدة على «تويتر» بأن مسلحين يشتبه أنهم متشددون قتلوا نحو 30 جندياً، أمس، في هجوم على قاعدة عسكرية شمال شرقي البلاد.

كان الجيش قد أعلن في وقت سابق من أمس أن جنديين قتلا في الهجوم على القاعدة التي تقع في بلدة تاركنت.

وتشهد مالي اضطرابات أمنية على خلفية تمرد من قبل جماعات متطرفة وأخرى عرقية. والشهر الماضي، لقي 40 شخصاً على الأقل مصرعهم في 3 عمليات مسلحة في مالي، حيث قتل نحو 31 شخصاً في هجوم شنه مسلحون على قرية وسط البلاد أحرقوا خلاله المنازل والمحاصيل والمواشي. ولقي 8 جنود مصرعهم في كمين كما لقي جندي آخر مصرعه في هجوم شنه مسلحون على معسكر للجيش المالي في إقليم غاو.

ولم يتهم الجيش المالي أي جهة بالمسؤولية عن الهجوم على قرية أوغوساغو وسط البلاد التي تسكنها قبائل من عرقية فولاني.

وتتهم عرقيات أخرى في مالي ومنها عرقية دوغون أبناء عرقية فولاني بمساندة الجماعات الإرهابية التي تنشط في إقليم الساحل غربي البلاد وهي الاتهامات التي أثارت عنفاً بين أبناء العرقيات المختلفة.