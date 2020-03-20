الوفيات في ووهان 1.4 % فقط

المصدر: باريس - أ.ف.ب

ذكر باحثون أن دراسة أثبتت أن فيروس كورونا أدى إلى وفاة %1.4 من الأشخاص الذين أصيبوا به في مدينة ووهان الصينية، وهو أقل بكثير من التقديرات العالمية.

ويُسجل العالم ارتفاعاً كبيراً في الإصابات بكوفيد - 19، حيث تجاوزت 200 ألف إصابة مؤكدة منذ ظهور الفيروس أول مرة في المدينة الصينية أواخر العام الماضي. وقالت منظمة الصحة العالمية هذا الشهر إنّ نسبة الوفيات بالفيروس هي %3.4 من حالات الإصابة المؤكدة.

ولكن مع محدودية قدرات الفحص وترجيح أن تكون الحالات المؤكدة هي الحالات الأكثر خطورة، فإن العديد من الخبراء يشيرون إلى أن معدل الوفيات الحقيقي هو أقل من ذلك بكثير.

وراجع فريق من الباحثين حتى الآن ثمانية مصادر بيانات عامة وخاصة منفصلة بشأن كوفيد - 19 في ووهان، ويعتقدون أنهم توصلوا إلى تقدير أكثر دقة لمعدل الوفيات.

وتشتمل هذه على بيانات حول الحالات المؤكدة التي لم يكن لأصحابها أي اتصالات بالسوق الذي انطلق منه الوباء، وحالات مؤكدة لمسافرين جواً، والتوزيع العمري للحالات المؤكدة والوفيات، والوقت بين ظهور المرض والوفاة. ووجدوا أن احتمالات الوفاة بعد ظهور أعراض كوفيد - ١٩ هي %1.4.