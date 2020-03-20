108 وفيات جديدة بكورونا في فرنسا و4 في تركيا خلال 24 ساعة

المصدر: وكالات

أودى وباء كورونا المستجد (كوفيد-19) في فرنسا بحياة 108 مصابين خلال 24 ساعة، ما يرفع الحصيلة الإجمالية في البلاد إلى 372 وفاة، وفق المدير العام للصحة.

وهناك 4761 حالة أدخلت المستشفى من أصل 10995 تم التثبت منها بواسطة فحوصات مخبرية.

وقال جيروم سالومون إن "عدد الإصابات يتضاعف كل أربعة أيام"، مضيفاً أن الفيروس ينتشر في فرنسا "بسرعة وبشكل مكثف".

وشدد سالومون على الضرورة المطلقة بالتزام "تدابير العزل المشددة"، مضيفا "في حال قلص كل شخص تواصله مع الآخرين، ستكون لدينا إصابات أقل".

وبدأت فرنسا الثلاثاء إجراءات عزل يتم الالتزام بها بطريقة متفاوتة.

وفي تركيا، قال وزير الصحة فخر الدين قوجة أمس الخميس إن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا ارتفع إلى أربع، بينما بلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة 359.

وكان عدد الحالات المؤكدة 191 أول أمس الأربعاء. وقال قوجة إن فحوصا شملت 1981 شخصا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وجاءت نتيجة 168 حالة منها إيجابية.