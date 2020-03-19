مودي يأمر بحظر التجول في أرجاء الهند

المصدر: ا ف ب

دعا رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي الخميس سكان الهند البالغ عددهم 1,3 مليار نسمة الى الالتزام بحظر التجول ليوم واحد الأحد كما حظر وصول الرحلات الجوية الدولية لاحتواء جائحة كورونا.

وقال مودي في كلمة الى الأمة بأن حظر التجول يوم الاحد من الساعة السابعة صباحا حتى التاسعة مساء سيختبر قدرة الدولة العملاقة على اتخاذ اجراءات صارمة ضد ما وصفه ب"الازمة" الآخذة في الاتساع.

وقال إن هذا الاجراء سيكون "في مصلحة البلاد لتحضيرنا لأية تحديات مستقبلية".

وتقول الحكومة إنها سجلت 173 إصابة وأربع وفيات بالفيروس. ولكن السكان يتزايدون قلقا وتدفقوا على متاجر الأغذية والسلع الرئيسية.

وقال مودي ان على معظم الناس، باستثناء من يقدمون خدمات أساسية، البقاء في منازلهم لعدة أسابيع، دون ان يحدد المدة.

وأضاف "اذا احسست أنك لن تتاثر او تصاب، فإنك مخطئ. ... ستعرض عائلتك ومجتمعك للخطر. أطلب من كل مواطن البقاء في المنزل للأسابيع القليلة المقبلة".

وتابع على الهند ان تكافح لتجنب "انفجار" في أعداد الوفيات كما حدث في دول أخرى.

وجاءت كلمته التي استمرت 29 دقيقة بعد ساعات من قرار الحكومة حظر جميع الرحلات الدولية من الهبوط في الهند لمدة أسبوع ابتداء من الاحد.

وقال مودي إنه ينصح كل المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما والأطفال دون سن العاشرة بالبقاء في منازلهم.

وأمرت الحكومة الولايات باجبار الشركات على جعل الموظفين يعملون من منازلهم.

وعلقت نيودلهي منح التأشيرات للسياح الأجانب وحظرت دخول المسافرين من الدول الأوروبية الأشد تضررا بالفيروس.

كما تخضع السلطات القادمين من العديد من الدول لحجر صحي لمدة 14 يوما فور وصولهم الى الهند.

كما أغلقت معظم المدارس ومرافق الترفيه في معظم أرجاء الهند التي تعد ثاني أكبر دولة من حيث عدد السكان بعد الصين.

كما اغلق تاج محل وغيره من المعالم البارزة امام الزوار.