روسيا:ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 199 حالة

المصدر: وكالات

أعلنت السلطات الروسية، اليوم الخميس، عن تسجيل 52 حالة جديدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفاد مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة كورونا، في بيان أنه: "تم تسجيل 52 حالة جديدة للإصابة بعدوى فيروس كورونا في 23 إقليما بروسيا".

وأوضح البيان أن 12 حالة تم رصدها في موسكو، فيما جرى تسجيل 40 حالة أخرى في مناطق متفرقة بالبلاد.

وبين المركز أن 188 حالة سجلت لدى المواطنين الروس، فيما رصدت 11 إصابة لدى الأجانب.

وبلغت الحصيلة العامة للمصابين بفيروس كورونا المستجد في روسيا 199 حالة ارتفاعا من 147 إصابة حتى أمس الأربعاء.