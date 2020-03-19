شاهد.. آلاف الأطباء يغادرون ووهان بعد القضاء على كورونا

المصدر: إعداد - راضية آيت خداش

بدأ آلاف الأطباء والممرضين بمغادرة مدينة ووهان الصينية، بؤرة تفشي فيروس كورونا، بعدما تركوا أهاليهم وأحبائهم وأنهوا مهمتهم الوطنية في إنقاذ الناس من هذا الوباء.

وقد انتقل أكثر من 40 ألف طبيبا وممرضا من أنحاء الصين إلى ووهان للمساعدة في محاربة كورونا.

وذكرت وكالة بلومبرغ أنه لم تسجل أي إصابات خلال يوم أمس في مدينة ووهان، بعد شهرين تقريباً من إغلاق المدينة.

وأضافت الوكالة أن 819 شخصا تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفى ليصل إجمالي المتعافين إلى 70420 حالة.

شاهد.. آلاف الأطباء والممرضين يغادرون مدينة #ووهان الصينية، بؤرة تفشي #فيروس_كورونا، بعدما تركوا أهاليهم وأحبائهم وأنهوا مهمتهم الوطنية في إنقاذ الناس من هذا الوباء https://t.co/6eJj0nNySn#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/d2DKEp90uj — صحيفة البيان (@AlBayanNews) March 19, 2020