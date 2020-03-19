أستراليا تمنع الأجانب من دخول البلاد

المصدر: وكالات

كشفت أستراليا الخميس عن منع غير مسبوق للأشخاص غير المقيمين من دخول البلاد في إطار تعزيز اجراءات الإغلاق الهادفة لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون "سيتم فرض حظر سفر على كل الأشخاص غير المقيمين والرعايا غير الأستراليين القادمين إلى أستراليا، وسيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة التاسعة مساء غد".

وكان رئيس الوزراء قد طلب أمس الأربعاء من مواطنيه عدم السفر إلى الخارج بتاتاً، في خطوة غير مسبوقة في تاريخ البلاد ترمي إلى الحدّ من تفشي وباء كورونا المستجدّ.

وقال موريسون خلال مؤتمر صحافي إنّه يعلن "حظراً لأجل غير مسمّى" على كلّ الرحلات إلى الخارج، وحظر التجمع في أماكن مغلقة لأكثر من مئة شخص، مشدّداً على أنّه "إذا أبطأنا وتيرة تفشّي (الوباء) ننقذ أرواحاً".

وأضاف مخاطباً مواطنيه "لا تسافروا إلى الخارج. هذه تعليمات واضحة للغاية".