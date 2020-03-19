تسجيل 7 وفيات و152 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية و25 في المكسيك

المصدر: وكالات

أعلنت كوريا الجنوبية تسجيل 7 وفيات إضافية بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع إجمالي وفيات الفيروس هناك إلى 91 حالة.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن وزارة الصحة في كوريا الجنوبية أنه تم خلال الـ 24 ساعة الماضية أيضا تسجيل 152 إصابة بالفيروس، ليصل إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 8565 حالة.

وأضافت الوزارة أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء وغادرت الحجر الصحي بلغ 1947.

وفي المكسيك، أعلن تسجيل 25 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 118.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن وزارة الصحة المكسيكية، مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي، أن هناك 314 حالة مشتبها في إصابتها بالفيروس.

وأضافت أن 787 حالة جاءت نتيجة تحاليلها سلبية للفيروس.

وأشارت بلومبرغ إلى أن المكسيك ترفض دعوات لإغلاق مطارات خشية تداعيات هذه الخطوة اقتصاديا عليها.