إجراءات عربية استثنائية لتطويق «كورونا»

المصدر: عواصم - وكالات

اتخذ عدد من الدول العربية إجراءات جديدة لمنع انتشار فيروس «كورونا»، ما بين تعليق لحركة النقل العام، وتعليق العمل، ودعم الاقتصاد، فيما أعلنت دول أخرى عن إصابات جديدة.

وأعلنت وزارة النقل العمانية تعليق حركة النقل العام للحافلات بداية من اليوم الخميس حتى إشعار آخر، وذلك للحد من انتشار فيروس «كورونا». وذكرت الوزارة، على حسابها على موقع «تويتر»، أنه تقرر إيقاف حركة جميع مسارات النقل العالم للحافلات داخل المدن وبين المدن.

وذكر التلفزيون العماني الرسمي أن البنك المركزي بالسلطنة يستعد لتقديم سيولة إضافية بنحو ثمانية مليارات ريال «20.8 مليار دولار» للمصارف، في إطار عدة إجراءات تستهدف دعم الاقتصاد.

من جهتها، قررت المملكة العربية السعودية تعليق الحضور لمقرات العمل في جميع الجهات في القطاع الخاص 15يوماً. وشددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، في بيان، على تفعيل إجراءات العمل عن بعد، عدا القطاعات الحيوية، وقطاعات البنية التحتية الحساسة مثل الكهرباء، والمياه والاتصالات.

ودعت منشآت القطاع الخاص إلى تقليص أعداد العاملين في فروعها ومكاتبها ومرافقها الأخرى إلى الحد الأدنى اللازم لتسيير العمل، وتوافر سلاسل الإمداد، بحيث لا يزيد عدد العاملين المتطلب حضورهم في أماكن العمل على 40 في المئة من مجموع العاملين في مقر المنشأة.

كما أعلنت وزارة الصحة الكويتية، أمس، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس «كورونا» إلى 142 حالة بعد تأكيد 12 إصابة جديدة. كما أفادت الوزارة أن 3 حالات شفاء جديدة رُصدت في الكويت، مما يعني ارتفاع عدد المتعافين من المرض إلى 15، من بين الـ142، وأكدت أن الـ127 حالة المتبقية تتلقى العلاج في مستشفيات الدولة.

إجراءات جديدة

على صعيد متصل، قالت وزارتا الداخلية والصحة في المغرب إنه ينبغي للمواطنين عدم مغادرة المنزل إلا لشراء السلع الضرورية أو الحصول على الرعاية الطبية أو الذهاب إلى العمل. كما قال الديوان الملكي المغربي إن الملك محمد السادس أمر الجيش باستخدام المستشفيات الميدانية لمساعدة الأجهزة الصحية على مكافحة تفشي فيروس «كورونا».

وأعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر تسجيل سبع حالات إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع العدد إلى 67، مشيرةً إلى تسجيل حالة وفاة جديدة. إلى ذلك، أعلنت الحكومة الفلسطينية تسجيل ثلاث إصابات جديدة بالمخالطين من بيت ساحور بمحافظة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة ليرتفع العدد في فلسطين إلى 44 إصابة.

وكشفت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» حاجتها بشكل عاجل إلى 14 مليون دولار من أجل الاستعداد والاستجابة لتفشي «كورونا» ولفترة ابتدائية مدتها ثلاثة شهور.

إصابات جديدة

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل حالة وفاة جديدة، ما يرفع إجمالي الوفيات في البلاد جراء الفيروس إلى أربع. كما أعلنت، في تقريرها اليومي، تسجيل 13 حالة إصابة جديدة منذ يوم أمس، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 133. بدورها، قالت وزارة الداخلية في الحكومة الليبية المؤقّتة إنه سيتم فرض حظر التجول صباح اليوم.