25 مليوناً مهددون بخسارة وظائفهم بسبب كورونا

المصدر: (جنيف - أ.ف.ب)

أعلنت الأمم المتحدة، أنّ فيروس كورونا سيؤدي إلى زيادة البطالة في أنحاء العالم، وسيترك 25 مليوناً دون وظائف وسيؤدي إلى انخفاض دخل العاملين.

وحذرت منظمة العمل الدولية في دراسة جديدة، من أنّ الأزمة الاقتصادية والعمالية التي تسبب بها انتشار الفيروس، سيكون لها «تأثيرات بعيدة المدى على سوق العمل. وصرّح غاي رايدر مدير المنظمة: «لم تعد هذه أزمة صحية عالمية، بل إنّها أيضاً أزمة سوق عمل وأزمة اقتصادية لها تبعات هائلة».

وأشارت الدراسة، إلى أنّ على العالم الاستعداد لارتفاع كبير في البطالة ونقص العمالة جراء الفيروس. وعرضت الوكالة، سيناريوهات مختلفة تعتمد على سرعة ومستوى تنسيق الحكومات، وقالت إنها وجدت أنه حتى في أفضل السيناريوهات فإن 5.3 ملايين شخص آخرين سيعانون من البطالة بفعل الأزمة.

وأضافت أنه في أسوأ الحالات فإن 24.7 مليون شخص آخرين سيصبحون عاطلين عن العمل ليضافوا إلى 188 مليون شخص عاطلين عن العمل في 2019، مشيرة إلى أنّه وبالمقارنة فإنّ الأزمة المالية العالمية في 2008 زادت البطالة بـ 22 مليوناً.