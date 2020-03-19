يونسكو: نصف طلاب العالم محرومون من الدراسة بسبب كورونا

المصدر: (باريس - أ.ف.ب)

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو) أن اكثر من 850 مليون شاب في العالم، أي نحو نصف عدد التلاميذ والطلاب، اضطروا حتى أول أمس إلى البقاء في منازلهم من دون إمكان التوجه إلى مؤسساتهم التعليمية بسبب وباء (كورونا).

وقالت المنظمة إنه بسبب الإغلاق الكامل للمدارس والجامعات في 102 دولة والإغلاق الجزئي في 11 بلداً آخر بسبب الوباء، فإن عدد من حرموا الدراسة تجاوز الضعف في أربعة أيام ويتوقع أن يزداد، ما يشكل «تحدياً غير مسبوق» لقطاع التعليم.

وقالت المنظمة إن «أكثر من 850 مليون طفل وشاب أي نحو نصف عدد التلاميذ والطلاب في العالم، اضطروا إلى عدم التوجه إلى مدارسهم وجامعاتهم». وأشارت إلى أن «هذا يمثل تزايد أعداد من منعوا من التوجه إلى المؤسسات التعليمية إلى أكثر من الضعف خلال أربعة أيام».