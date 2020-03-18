تحذير شديد اللهجة من منظمة الصحة العالمية لأفريقيا "استفيقوا "

المصدر: وكالات

وجهت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، تحذيرا شديد اللهجة لأفريقيا، ودعاها إلى "الاستفاقة" لمواجهة الخطر المتمثل بفيروس كورونا المستجد، مشيرة الى أن القارة يفترض أن تستعد "للأسوأ".

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت: "النصيحة الأفضل التي يمكن تقديمها لأفريقيا هي الاستعداد للأسوأ والاستعداد منذ الآن".

وفي تطور آخر حثّ المدير الاقليمي للمنظمة في دول شرق المتوسط، أحمد المنظري، الأربعاء، حكومات المنطقة على تامين معلومات كافية عن الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال في مؤتمر صحفي عقده مكتب المنظمة في القاهرة عبر الإنترنت "للأسف (..) لن نتمكن من المكافحة إذا لم يكن لدينا المعلومات الكافية".

وأضاف "نحتاج إلى التزام عاجل وقوي من الحكومات لمكافحة هذه الجائحة.. لقد حان الآن وقت العمل".

دعت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، أفريقيا، إلى "الاستفاقة" لمواجهة الخطر المتمثل بفيروس كورونا المستجد، مشيرة الى أن القارة يفترض أن تستعد "للأسوأ".

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت: "النصيحة الأفضل التي يمكن تقديمها لأفريقيا هي الاستعداد للأسوأ والاستعداد منذ الآن".

وفي تطور آخر حثّ المدير الاقليمي للمنظمة في دول شرق المتوسط، أحمد المنظري، الأربعاء، حكومات المنطقة على تامين معلومات كافية عن الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال في مؤتمر صحفي عقده مكتب المنظمة في القاهرة عبر الإنترنت "للأسف (..) لن نتمكن من المكافحة إذا لم يكن لدينا المعلومات الكافية".

وأضاف "نحتاج إلى التزام عاجل وقوي من الحكومات لمكافحة هذه الجائحة.. لقد حان الآن وقت العمل".