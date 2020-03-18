أمريكا تعلق إصدار التأشيرات في معظم الدول

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأربعاء أن الولايات المتحدة علقت خدمات استخراج التأشيرات في معظم الدول بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأضافت المتحدثة أن السفارات والقنصليات الأمريكية في هذه الدول ستلغي جميع المقابلات المتعلقة بتأشيرات الهجرة وغيرها اعتبارا من 18 مارس. وأكدت أن البعثات الأمريكية ستستأنف خدمات التأشيرات بأسرع ما يمكن لكن الخارجية لا تستطيع تحديد موعد في الوقت الراهن.

وأشارت إلى أن البعثات الأمريكية في الخارج ستواصل تقديم خدمات التأشيرات الضرورية حسبما تسمح الموارد وستظل الخدمات متاحة للأمريكيين.