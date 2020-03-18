ترامب يعلن إغلاق الحدود مع كندا أمام الحركة "غير الأساسية"

المصدر: أ ف ب

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء إغلاق الحدود مع كندا أمام الحركة "غير الأساسية" مشددا على أن النشاط التجاري لن يتأثر بهذا الإجراء.

ويضاف هذا القرار إلى منع ترامب غالبية المسافرين الآتين من أوروبا والصين ومناطق أخرى من العالم من دخول الأراضي الأميركية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وغرد ترامب قائلا "سنقفل بالتوافق، حدودنا الشمالية مؤقتا مع كندا أمام الحركة غير الأساسية. لن تتأثر التجارة بذلك.

وكانت كندا الشريك الاقتصادي الثاني للولايات المتحدة، أعلنت الاثنين إغلاق حدودها أمام كل الأجانب ما عدا المواطنين الأمريكيين.

وتقع ولاية واشنطن الأكثر تضررا بين الولايات الأميركية كلها من فيروس كورونا المستجد، عند الحدود مع كندا. وسجلت فيها نصف الوفيات في الولايات المتحدة تقريبا مع 55 حالة من أصل 115، على ما تفيد جامعة جونز هوبكنز.

ويفصل مئتا كليومتر فقط بين مدينتي سياتل وفانكوفر الكبيرتين.

وتقع ولاية نيويورك (شمال شرق) التي يصيبها الفيروس بشكل كبير أيضا (16 وفاة) في محاذاة الحدود مع كندا أيضا.