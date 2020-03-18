7900 وفاة بفيروس كورونا في العالم حتى الواحدة ظهر اليوم

المصدر: أ ف ب

تسبب فيروس كورونا المستجد بوفاة ما لا يقل عن 7873 شخصاً في العالم منذ ظهوره في ديسمبر، وذلك حتى الساعة 9,00 ت غ الاربعاء " الواحدة بعد الظهر بتوقيت الإمارات" وفق حصيلة لفرانس برس تستند الى مصادر رسمية.

وأحصيت أكثر من 194 ألف إصابة في 150 بلدا ومنطقة منذ بدء تفشي الوباء.

لكن هذا العدد لا يعكس الواقع في شكل تام لأن عدداً كبيراً من البلدان لا تفحص سوى المصابين الذين يحتاجون إلى دخول المستشفيات.

ومنذ آخر إحصاء حتى الساعة 17,00 ت غ الثلاثاء، سجلت 60 وفاة جديدة و4321 إصابة في العالم.

وسجلت الصين (باستثناء هونغ كونغ وماكاو) التي انتشر منها الفيروس ثمانين ألفا و894 إصابة بينها ثلاثة الاف و237 وفاة مقابل شفاء 69 الفا و601 شخص.

وأعلنت 13 إصابة جديدة و11 وفاة إضافية بين الثلاثاء والأربعاء.

وفي بقية أنحاء العالم، سجلت الأربعاء حتى الساعة 9,00 ت غ أربعة آلاف و636 وفاة (49 جديدة) و113 ألفاً و113 إصابة 4308 جديدة.

والدول الأكثر تضرراً بعد الصين هي إيطاليا (2503 وفيات و31506 اصابات) وإيران (988 وفاة و16169 اصابة) وإسبانيا (491 وفاة و11178 اصابة) وفرنسا (175 وفاة و7730 اصابة).

ومنذ الثلاثاء الساعة 17,00 ت غ، سجلت مولدافيا وتركيا أولى الوفيات على أراضيهما.

وأعلنت قرغيزستان ومونتينيغرو وجيبوتي وغامبيا أولى الاصابات.

وبلغت الحصيلة في آسيا 93766 إصابة (3883 وفاة) وفي أوروبا 73517 إصابة (3553 وفاة) وفي الشرق الاوسط 18033 إصابة (1004 وفيات) وفي الولايات المتحدة وكندا 6324 اصابة (104 وفيات) وأميركا اللاتينية والكاريبي 1222 اصابة (تسع وفيات) واوقيانيا 576 إصابة (ست وفيات) وأفريقيا 569 اصابة (14 وفاة).

وتستند هذه الحصيلة الى معلومات جمعتها مكاتب فرانس برس من السلطات الوطنية المعنية إضافة الى معلومات منظمة الصحة العالمية.