البطريق يزور حوض الأسماك بعد منع الجمهور من زيارته بسبب "كوفيد-19"

المصدر: إعداد: نهى حوّا

اعتادت طيور البطريق في حوض الأسماك في شيكاغو بالاستمتاع بطعم الحياة من الجانب الآخر من الزجاج، وأن تكون تحت أنظار رواد الحوض، لكن الان مع اغلاق المبنى أمام الزوار للمساعدة في منع انتشار "كوفيد 19"، تم السماح لمجموعة من طيور البطريق مغادرة موطنها واستكشاف بقية الحوض.

هذا ما فعله البطريق "ولينغنتون"، الذي شوهد في جولة ميدانية للقاء الحيوانات الأخرى في الحوض، حيث بدا مهتماً أكثر بالأسماك.

ووفقاً لصحيفة "اندبندنت"، نشر حوض الأسماك في شيكاغو فيديو للبطريق "ولينغتون" على موقع "تويتر"، حصد الكثير من إيماءات الاعجاب ورسم ابتسامة على وجوه الناس في ظل الأوقات العصيبة من انتشار فيروس كورونا.

الفيديو الذي حصد على 3ملايين مشاهدة، ويظهر فيه البطريق وهو في دهشة أمام حوض الأسماك في معرض آمازون.