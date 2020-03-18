مختبر فرنسي يعلن اكتشاف علاج ناجح لفيروس كورونا

المصدر: ترجمة - راضية آيت خداش

قال مختبر فرنسي إنه على استعداد لتزويد السلطات الفرنسية بملايين الجرعات من عقار مكافحة الملاريا Plaquenil ، لعلاج 300 ألف مريض، بعد أن أثبتت الاختبارات نجاحه في علاج المصابين بفيروس كورونا "كوفيد 19".

وفي ضوء الدراسة التي أظهرت نتائج مشجعة، تعهد مختبر سانوفي بإتاحة العلاج أمام السلطات الفرنسية وتقديم عدة ملايين من الجرعات التي يمكن من خلالها علاج 300 ألف مريض، وفقاً لما نقلته وكالة فرانس برس الثلاثاء عن المتحدث باسم المختبر.

وأعرب المتحدث عن استعداده للعمل مع السلطات الصحية الفرنسية لتأكيد هذه النتائج.