بريطانيا تعلن عن لقاح ضد كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن المستشار العلمي للحكومة البريطانية، باتريك فالانس، أن المملكة المتحدة حققت تقدما كبيرا في تركيب لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد، معتبرا أنه قد يكون جاهزا في ربيع 2021.

وقال فالانس، في مؤتمر صحفي مشترك عقده أمس الثلاثاء مع رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، ومستشار الخزانة، ريشي سوناك: "فيما يخص موضوع اللقاحات، فإنها تمثل الرد على كل ذلك، والتقدم الذي تم تحقيقه ملموس".

وأوضح، تعليقا على مدة إنجاز عملية وضع اللقاح: "منذ 3 أو 4 سنوات فقط الرد الطبيعي على هذا السؤال كان أن إعداد اللقاح سيتطلب 20 عاما، لكن الآن هناك لقاحا في المملكة المتحدة يمكن أن يتم استخدامه في الاختبارات السريرية الأولى في شهر أبريل".

وأردف المستشار العلمي للحكومة البريطانية: "لا أزال أعتقد أننا سنكون محظوظين حال حصولنا على لقاح متاح للاستخدام الجماعي بعد عام من بدء هذه العملية، وهذا الأمر سيكون غير عادي، لكن ثمة تقدم".

ووفقاً لموقع روسيا اليوم، تعمل عدة دول حاليا على إعداد لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، الذي بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية في أواخر ديسمبر 2019 وأصاب 200 ألف شخص على الأقل في نحو 150 دولة.

وسبق أن أعلنت الولايات المتحدة عن بدء الاختبارات السريرية للقاح تعمل عليه، فيما أكدت الصين أنها تطور حاليا 8 لقاحات مختلفة، وسمحت رسميا ببدء الاختبارات السريرية الأولى.